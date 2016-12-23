Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 3,90 коп - до 27,0940 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,95 грн, минимальный курс продажи - 26,5 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 0,33 коп и составляет 27,5020 грн, средний курс продажи упал - на 3,70 коп до 28,4270 грн. Продать евро дороже можно за 28,1 грн, купить дешевле - также за 28,1 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,988 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,0 коп до 4,422 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,36 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,23 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,4560
|
27,0940
|
0,3988
|
0,4422
|
27,5020
|
28,4270
|
Медиана
|
26,4250
|
27,1000
|
0,4100
|
0,4400
|
27,4750
|
28,4000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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