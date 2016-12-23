Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В пятницу, 23 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 2,17 коп до 26,4560 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,90 коп - до 27,0940 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,95 грн, минимальный курс продажи - 26,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,33 коп и составляет 27,5020 грн, средний курс продажи упал - на 3,70 коп до 28,4270 грн. Продать евро дороже можно за 28,1 грн, купить дешевле - также за 28,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,988 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,0 коп до 4,422 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,36 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,23 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,4560 27,0940 0,3988 0,4422 27,5020 28,4270 Медиана 26,4250 27,1000 0,4100 0,4400 27,4750 28,4000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)