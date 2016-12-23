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Котировки доллара на межбанке выросли до 26,27/26,35

23.12.2016 12:10
В пятницу, 23 декабря, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,18/26,24*, к 12:00 котировки составили 26,27/26,35

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,12, максимальные  -  26,27. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,18, максимальные - 26,35.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4300/0,4313 к 12:00 котировки составили 0,4303/0,4320.

Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 27,3371/27,3945, к 12:00 котировки составили 27,4757/27,5515.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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