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ВТБ продолжает искать покупателей на украинские активы

23.12.2016 14:21
Российская группа ВТБ намерена все же продать украинские дочерные подразделения
Фото: EPA

Российская группа ВТБ продолжает искать покупателей на свои украинские активы и ведет переговоры по этому вопросу. Об этом заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, пишет РИА Новости.

"Если сможем продать их по отдельности или вместе, будем продавать. Работа такая ведется, у нас несколько переговорных процессов по этому пути. Мы хотим получить стоимость капитала обратно - вот наша цель", - отметил глава ВТБ.

В октябре группа оценивала потери в Украине в 85,4 млрд руб (более $1,3 млрд по тогдашнему курсу центробанка страны-агрессора). 

Тогда же первый заместитель главы ВТБ Юрий Соловьев отметил, что украинские санкции против российских банков жестче, чем европейские. "У нас в Украине присутствует капитал в виде межбанковских кредитов, и мы хотели бы полностью его вывести. Но в Украине сейчас мало свободного капитала, и потенциальные покупатели были заинтересованы в том, чтобы мы частично или полностью оставили межбанковские кредиты, а мы к этому не готовы", - говорил он.

Банк ВТБ - российский коммерческий банк c государственным участием (60,9% принадлежит государству). В Украине группе принадлежит ВТБ Банк, БМ банк уже продан.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, ВТБ Банк
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