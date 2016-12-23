Межбанк закрылся котировками доллара 26,25/26,32
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,12, максимальные - 26,32. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,18, максимальные - 26,40.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4300/0,4313, к закрытию котировки составили 0,4286/0,4302.
Торги по евро на межбанковском рынке начались с котировок 27,3371/27,3945, к закрытию котировки составили 27,3840/27,4570.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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