Межбанк закрылся котировками доллара 26,25/26,32

В пятницу, 23 декабря, торги по доллару США открылись котировками 26,18/26,24, к закрытию котировки составили 26,25/26,32

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,12, максимальные - 26,32. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,18, максимальные - 26,40.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4300/0,4313, к закрытию котировки составили 0,4286/0,4302.

Торги по евро на межбанковском рынке начались с котировок 27,3371/27,3945, к закрытию котировки составили 27,3840/27,4570.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"