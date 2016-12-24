Игра в монополию. В стране появился новый главный банкир

Государство стало монополистом на банковском рынке. Мнение Александра Деркача

У нас теперь новый главный банкир в стране. Его фамилия не Гонтарева. Это Александр Данилюк - министр финансов. После национализации Привата, государство, уже имея в своей котомке Ощад, Эксим и Укргазбанк, стало монополистом на банковском рынке Украины. В связи с чем возникает закономерный вопрос. В состоянии ли оно эффективно управлять всем этим хозяйством? И новым, и существующими.

Я уверен, что где-то в недрах Минфина и Нацбанка пылится некая государственная программа работы с этими банками. Но давайте посмотрим на ситуацию реально. Кто-то изучал эффективность государственных вложений в эти банки? Какая там экономика, уровень рисков? Как у них с нормативами, в том числе Н9 и Н10 по инсайдеру, которым является государство? Не являются ли они черными ящиками, из которых бесконтрольно рихтуется бюджет и кредитуются компании, приближенные к "солнцеподобным"?

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А так было долгие годы. Кто-то может сегодня например, сказать, что такое вообще Эксимбанк и Укргазбанк? Какие у них задачи и перспективы, какая у них стратегия, какая ниша на рынке?

Оба занимаются и корпоративными клиентами, и розницей, собирают депозиты, конкурируют между собой. Все дают проценты в 1,5 -2 раза выше по гривне, чем например Аваль. Как они их отбивают? Кредитами под 25%? Кому? Единственный, о ком можно сказать что-то внятное, Ощад. Он пытается каким-то образом шагнуть из эпохи лионских ткачей в эру Стивена Хокинга. И то, наверное благодаря позиции его руководителя Андрея Пышного, а не государства. Верховна Рада на днях приняла закон о создании Экспортно-кредитного агенства, куда нужны будут немалые государственные деньги. А чем Эксимбанк не устраивает в этой роли? Это ведь его прямые функции.

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Непонятно теперь, как на рынке будет строиться работа с двумя конкурирующими розничными банками - Приватом и Ощадом. С одним собственником. Вполне реальна опасность, что они, имея гарантии государства, опять соберут депозиты под проценты намного выше среднерыночных и выдадут такие кредиты, что через пару лет уже будет непонятно, кого там национализировать.

Это реальные и непростые вопросы. И на них нужно искать ответы.

Александр Деркач, совладелец холдинга Молочный альянс