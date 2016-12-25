Суркисы потеряли от национализации Привата $200 млн - СМИ
Украина может столкнуться с непростыми разбирательствами в международных судах по искам братьев Григория и Игоря Суркисов и компаний Игоря Коломойского, которые уже сумели добиться ареста кипрских счетов ПриватБанка на $250 млн. Об этом пишет Зеркало недели.
Сумма потерь Суркисов и фирм Коломойского от принудительного списания депозитов в ходе национализации Приватбанка может достигать $300 млн (около 8 млрд грн в по текущему курсу), отмечает издание.
Ранее новый глава правления ПриватБанка Александр Шлапак заявил, что в процессе национализации учреждения его еврооблигации по какой-то причине попали в перечень финансовых инструментов, переведенных в капитал.
"Думаю, что мы вместе с НБУ постараемся или найти общий язык с держателями облигаций, а если нет, то будем в судебном порядке доказывать правоту", - сказал Шлапак. Он напомнил, что урегулирование таких вопросов скорее относится к компетенции НБУ.
22 декабря уставный капитал ПриватБанка увеличен на 29,438 млрд грн, - до 50,694 млрд грн.
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Проспект эмиссии зарегистрирован НКЦБФР 19 декабря. Результаты размещения акций были утверждены 20 декабря.
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Потребность банка в капитале составляла 148 млрд грн. Кабинет министров решил выпустить до 116,8 млрд гривен ОВГЗ для докапитализации ПриватБанка сроком до 15 лет по ставке до 10,5%. Выпустить первый транш ОВГЗ на 43 млрд грн Минфин планирует до конца недели.
Накануне был подписан договор о продаже 100% акций финучреждения между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов. С момента передачи собственником акций является государство в лице Министерства финансов.
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