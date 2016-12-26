Курсы валют НБУ на 26.12.2016

Нацбанк повысил фициальный курс гривни на 2 копейки

На 26 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2626,6766 грн за $100;

2743,8264 грн за 100 евро;

4,3164 грн за 10 руб РФ.



На 23 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2628,6013 грн за $100;

2745,3112 грн за 100 евро;

4,3188 грн за 10 руб РФ.