Официальные курсы банковских металлов на 26.12.2016

Нацбанк Украины установил на 26 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 297077,12 грн;



серебро - 4134,39 грн;



платина - 237976,90 грн;



палладий - 172047,32 грн. Напомним, на 23 декабря были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 297386,81 грн;



серебро - 4145,30 грн;



платина - 239728,44 грн;



палладий - 173224,83 грн.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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