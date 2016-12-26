 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.45  27.08   EUR:  27.48  28.44
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Стоимость "обнала" снизилась до 7% - Дубилет

26.12.2016 09:17
Телеканал 1 + 1 Игоря Коломойского посвятил одну из программ критике главы НБУ Валерии Гонтаревой
Александр Дубилет

На сегодня стоимость "обнала" составляет 7%, тогда как до прихода в Национальный банк Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой стоимость соответствующих "услуг" составляла 10-11%, а при Януковиче - под 14% . Об этом в эфире 1 + 1 заявил экс-глава правления национализированного ПриватБанка Александр Дубилет, сообщает Finbalance.

"То есть, совершенствование борьбы с теневой экономикой привело к тому, что теневой экономике в части взаимодействия с финансами стало легче", - отметил он.

В начале декабря первый заместитель председателя ГФС, руководитель налоговой милиции Сергей Билан уверял, что наоборот - благодаря в т.ч. повышению эффективности борьбы фискалов с конвертационными центрами - стоимость "обнала" выросла до 11-12%, тогда как в 2014-2015 гг. она составляла 7-9%.

Читайте также: Сделка года. Пять вопросов о национализации ПриватБанка

Напомним, в НБУ причиной национализации ПриватБанка называли взвешенную кредитную политику этого финучреждения (в т.ч. чрезмерно активное кредитование связанных лиц), что привело к необходимости докапитализации на 148 млрд грн. Вместе с тем, экс-правление ПриватБанка и экс-акционер финучреждения Игорь Коломойский публично обвинили главу НБУ Гонтареву в попытке уничтожить банк, что, по их версии, и привело к национализации.

Читайте также: Операция национализация: что будет с ПриватБанком

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Дубилет Александр
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров