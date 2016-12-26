Стоимость "обнала" снизилась до 7% - Дубилет
На сегодня стоимость "обнала" составляет 7%, тогда как до прихода в Национальный банк Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой стоимость соответствующих "услуг" составляла 10-11%, а при Януковиче - под 14% . Об этом в эфире 1 + 1 заявил экс-глава правления национализированного ПриватБанка Александр Дубилет, сообщает Finbalance.
"То есть, совершенствование борьбы с теневой экономикой привело к тому, что теневой экономике в части взаимодействия с финансами стало легче", - отметил он.
В начале декабря первый заместитель председателя ГФС, руководитель налоговой милиции Сергей Билан уверял, что наоборот - благодаря в т.ч. повышению эффективности борьбы фискалов с конвертационными центрами - стоимость "обнала" выросла до 11-12%, тогда как в 2014-2015 гг. она составляла 7-9%.
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Напомним, в НБУ причиной национализации ПриватБанка называли взвешенную кредитную политику этого финучреждения (в т.ч. чрезмерно активное кредитование связанных лиц), что привело к необходимости докапитализации на 148 млрд грн. Вместе с тем, экс-правление ПриватБанка и экс-акционер финучреждения Игорь Коломойский публично обвинили главу НБУ Гонтареву в попытке уничтожить банк, что, по их версии, и привело к национализации.
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