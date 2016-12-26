ЦБ Казахстана поддержал крупнейший банк кредитом на $1,2 млрд
Национальный банк Казахстана выдал крупнейшему в стране Казкоммерцбанку краткосрочный кредит на сумму 400,8 млрд тенге ($1,2 млрд) и сообщил, что ведет переговоры с его акционерами об увеличении капитала банка, передает Reuters.
"В рамках текущего надзорного процесса ведутся переговоры с акционерами, в том числе Казкоммерцбанка, по повышению уровня капитализации", - говорится в сообщении ЦБ.
По информации ЦБ, на сегодня банк располагает достаточным объемом ликвидных активов, что позволило ему осуществить частичное досрочное погашение займа.
Казкоммерцбанк вернул Нацбанку половину от выделенных средств.
Казкоммерцбанк по итогам января-июня 2016 года занял 1-е место по объему активов среди 35 банков Казахстана.
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