Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В понедельник, 26 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 4,45 коп до 26,4115 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,20 коп - до 27,1260 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,8 грн, минимальный курс продажи - 26,98 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6,20 коп и составляет 27,4400 грн, средний курс продажи вырос - на 4,80 коп до 28,4750 грн. Продать евро дороже можно за 27,8 грн, купить дешевле - за 28,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,1 коп и составляет 3,999 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп до 4,428 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,25 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,3 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,4115 27,1260 0,3999 0,4428 27,4400 28,4750 Медиана 26,4250 27,1000 0,4110 0,4400 27,4500 28,4750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)