Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,20 коп - до 27,1260 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,8 грн, минимальный курс продажи - 26,98 грн.
Средний курс покупки евро упал на 6,20 коп и составляет 27,4400 грн, средний курс продажи вырос - на 4,80 коп до 28,4750 грн. Продать евро дороже можно за 27,8 грн, купить дешевле - за 28,1 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,1 коп и составляет 3,999 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп до 4,428 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,25 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,3 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,4115
|
27,1260
|
0,3999
|
0,4428
|
27,4400
|
28,4750
|
Медиана
|
26,4250
|
27,1000
|
0,4110
|
0,4400
|
27,4500
|
28,4750
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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