Межбанк открылся котировками доллара 26,25/26,32

В понедельник, 26 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,25/26,32 (данные на 10:14)*

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4297/0,4313.



Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 27,4706/27,5359.





Динамика межбанковского курса на графике

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"