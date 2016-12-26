Тигипко сменил руководство Universal Bank

Уволены члены и глава правления Universal Bank, а также члены наблюдательного совета

Полномочия председателя правления Universal Bank Дмитрия Кузьмина, который возглавлял банк с 22 августа, были временно прекращены 22 декабря. И.о. главы правления стал заместитель главы правления по корпоративному бизнесу - член правления Роман Гороховский, сообщает FinClub.



Уволены также директор финансового департамента - член правления Сергей Зарожевский, директор по развитию розничного бизнеса и каналов дистрибуции - член правления Панагиотис Сарантопоулос, заместитель главы правления Никос Софрониу, директор департамента по рискам - член правления Галина Ховалко, директор департамента комплаенс - член правления Ольга Алексеева (переназначена на эту должность с 26 декабря 2016 года до 15 февраля 2017 года).



Уволен также главный бухгалтер Катерина Сосюра, временно обязанности главного бухгалтера будет выполнять Ирина Котельникова.



По собственному желанию уволились два независимых члена набсовета Костакис Маврокордатос и Ангелос Лоицоу, которые пребывали на этих должностях с 5 августа.



Кроме временного и.о. главы правления Романа Гороховского и директора департамента комплаенса - члена правления Ольги Алексеевой также назначены с 26 декабря 2016 года по 15 февраля 2017-го член правления Ирина Староминская, член правления Олег Остапец, заместитель главы правления Ира Семенова.



Антимонопольный комитет в ноябре разрешил Сергею Тигипко (через компанию Вailican) купить Universal Bank. 15 декабря акционеры финучреждения объявили дополнительный выпуск акций на 445 млн грн. В ходе этого частного размещения акции разрешалось купить компании Bailican.



В дальнейшем Universal Bank будет присоединен к ТАСкомбанку.



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