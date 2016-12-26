Бывшее руководство ПриватБанка отрицает вывод из него средств
Бывший первый заместитель председателя правления ПриватБанка Олег Гороховский отрицает выведение средств из финучреждения перед появлением в нем временной администрации. Об этом он заявил вчера, 25 декабря, телеканалу 1+1.
"Их - выведенных мифических миллиардов - не существует", - сказал он.
Ранее председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева рассказала, что регулятор предлагал списать пассивы связанных лиц ПриватБанка на 32 млрд грн, однако Фонду гарантирования вкладов физических лиц удалось списать 29,4 млрд грн.
"Мы обратились на 32 млрд грн, удалось списать - 29,4 млрд грн, так как остальных денег, между тем как мы обращались и как он Фонд списал, уже нет. Значит, эти деньги оттуда вывели за последние дни", - сказала Гонтарева.
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