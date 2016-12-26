В НБУ рассказали о способах манипуляций с кредитными рисками
Из-за неоднозначности положений постановления Национального банка Украины (НБУ) N23 об оценке рисков банки могли скрывать реальную ситуацию по кредитным рискам. Об этом рассказал директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук в интервью FinClub.
"…некоторые положения постановления N23 допускали неоднозначную трактовку, чем банки активно пользовались. Например, они сделали большую дыру в нашем регулировании и за счет искусственных платежей по процентам держали заявленное качество кредитов на высоком уровне", - объяснил он.
Другую популярную схему преимущественно использовали банки с украинским капиталом, которые активно выдавали кредиты связанным лицам. "Они выдавали новые кредиты, которые пропускали по кругу, и старые заемщики платили проценты из новых кредитов", - рассказал Ваврищук.
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