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В НБУ рассказали о способах манипуляций с кредитными рисками

26.12.2016 11:25
Постановление НБУ N23 об оценке рисков допускало неоднозначную трактовку, сообщил представитель регулятора
Фото: пресс-служба НБУ

Из-за неоднозначности положений постановления Национального банка Украины (НБУ) N23 об оценке рисков банки могли скрывать реальную ситуацию по кредитным рискам. Об этом рассказал директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук в интервью FinClub.

"…некоторые положения постановления N23 допускали неоднозначную трактовку, чем банки активно пользовались. Например, они сделали большую дыру в нашем регулировании и за счет искусственных платежей по процентам держали заявленное качество кредитов на высоком уровне", - объяснил он.

Другую популярную схему преимущественно использовали банки с украинским капиталом, которые активно выдавали кредиты связанным лицам. "Они выдавали новые кредиты, которые пропускали по кругу, и старые заемщики платили проценты из новых кредитов", - рассказал Ваврищук.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк, Кредит
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