Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В понедельник, 26 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 2,77 коп до 26,4837 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,53 коп - до 27,1093 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи - 26,6 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,47 коп и составляет 27,5367 грн, средний курс продажи вырос - на 3,30 коп до 28,4600 грн. Продать евро дороже можно за 28,2 грн, купить дешевле - за 28,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,5 коп и составляет 3,983 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,9 коп до 4,413 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,35 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,2 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,4837 27,1093 0,3983 0,4413 27,5367 28,4600 Медиана 26,5000 27,1000 0,4100 0,4400 27,5000 28,4500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)