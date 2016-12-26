НБУ продлит сроки докапитализации небольшим банкам

У всех банков будет около трех лет, чтобы провести капитализацию, хотя графики могут быть разными, заверяют в Нацбанке

Фото: EPA

Национальный банк Украины (НБУ) предоставит небольшим банкам отсрочку для необходимой докапитализации. Об этом рассказал директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук в интервью FinClub.



"Менее чем четыре десятка банков, которые не проходили стресс-тестирование, будут диагностироваться по постановлению N351 о кредитных рисках. И если их капитал станет отрицательным, НБУ предоставит им отсрочку для необходимой докапитализации", - сказал он.



Ваврищук уточнил, что у всех банков будет около трех лет, чтобы провести капитализацию, хотя графики могут быть разными. "Мы предоставим банкам, которые не проходили стресс-тест, переходный период в тех случаях, когда новые правила выводят их регулятивный капитал в минус", - сказал он.



Все банки получат переходный период, чтобы завести капитал, заверил Ваврищук.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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