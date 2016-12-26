Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В понедельник, 26 декабря, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,25/26,32*, к 12:00 котировки составили 26,35/26,40

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,25, максимальные - 26,35. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,32, максимальные - 26,45.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4297/0,4313 к 12:00 котировки составили 0,4329/0,4343.



Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 27,4706/27,5359, к 12:00 котировки составили 27,5752/27,6196.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"