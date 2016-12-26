Банк Хрещатик погасил долг по кредиту НБУ

Хрещатик выплатил по кредиту рефинансирования Нацбанка 190,5 млн грн

Банк Хрещатик погасил задолженность по кредиту рефинансирования Национального банка на 190,457 млн грн 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).



Удовлетворение требований кредитора осуществлено за счет средств, полученных от погашения пакета облигаций внутреннего госзайма Министерства финансов в иностранной валюте, имущественные права по которым были переданы в залог НБУ по кредиту рефинансирования 8 декабря 2015 года, уточняет ФГВФЛ.



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