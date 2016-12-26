Банк Хрещатик погасил долг по кредиту НБУ
Банк Хрещатик погасил задолженность по кредиту рефинансирования Национального банка на 190,457 млн грн 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
Удовлетворение требований кредитора осуществлено за счет средств, полученных от погашения пакета облигаций внутреннего госзайма Министерства финансов в иностранной валюте, имущественные права по которым были переданы в залог НБУ по кредиту рефинансирования 8 декабря 2015 года, уточняет ФГВФЛ.
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