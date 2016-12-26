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Банк Хрещатик погасил долг по кредиту НБУ

26.12.2016 12:19
Хрещатик выплатил по кредиту рефинансирования Нацбанка 190,5 млн грн

Банк Хрещатик погасил задолженность по кредиту рефинансирования Национального банка на 190,457 млн грн 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Удовлетворение требований кредитора осуществлено за счет средств, полученных от погашения пакета облигаций внутреннего госзайма Министерства финансов в иностранной валюте, имущественные права по которым были переданы в залог НБУ по кредиту рефинансирования 8 декабря 2015 года, уточняет ФГВФЛ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Хрещатик Банк, Нацбанк, Кредит
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