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Доходность валютных сбережений незначительно выросла

26.12.2016 13:52
Обзор актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 26.12.2016)

За прошедшую неделю процентные ставки для банковских сбережений в иностранной валюте преимущественно выросли. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 26.12.2016, см. Таблицу 1). Гривневые вклады подорожали только для коротких сроков, депозиты до года и свыше снизили доходность.

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально выросла для бессрочных сбережений (на 0,13 п.п. до 8,18%). Вклады сроком от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,02 п.п. до 12,24% годовых. Не изменились средние ставки по депозитам на срок до 1 месяца (13,04%) и от 3 до 6 месяцев (15,07% годовых). Снизили доходность вклады на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 15,86%). Сбережения на период свыше 12 месяцев упали в цене на 0,05 п.п. до 15,52% годовых.

Депозиты в гривне: актуальные условия 

Что касается вкладов в долларах США, без изменений остались депозиты на срок до 1 месяца (3,28%) и от 6 до 12 месяцев (4,87%). Выросли в цене бессрочные сбережения на 0,03 п.п. до 1,54% годовых. Синхронно повысилась доходность  вкладов сроком от 1 до 3 месяцев и от 3 до 6 месяцев (на 0,01 п.п. до  3,37% и до 4,34% годовых соответственно). Сбережения периодом свыше 12 месяцев снизили доходность на 0,02 п.п. до 5,04% годовых.

Депозиты в долларах США: актуальные условия

Средняя процентная ставка по вкладам в евро, максимально выросла для бессрочных сбережений (на 0,03 п.п. до 1,30% годовых).  На прежнем уровне осталась стоимость вкладов сроком до 1 месяца (1,73%) и от 1 до 3 месяцев (2,96%). Синхронно, на 0,01 п.п., выросла доходность депозитов на период от 3 до 6 месяцев и от 6 до 12 месяцев (до 3,54% и до 4,08% годовых соответственно). Вклады сроком и свыше 12 месяцев подешевели на 0,01 п.п. до 4,47% годовых. 

Депозиты в евро: актуальные условия

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 26.12.16

Валюта

бессрочный

до месяца

от 1 до 3 месяцев

от 3 до 6 месяцев

от 6 до 12 месяцев

от 12 месяцев

UAH

8,18%

13,04%

12,24%

15,07%

15,86%

15,52%

USD

1,54%

3,28%

3,37%

4,34%

4,87%

5,04%

EUR

1,30%

1,73%

2,96%

3,54%

4,08%

4,47%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последнюю неделю.

*Обзор составлен на основании данных по 167 депозитным программам от 32 украинских банков, дата последнего обновления - 26.12.16 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Депозиты
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