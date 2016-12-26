Доходность валютных сбережений незначительно выросла

Обзор актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 26.12.2016)

За прошедшую неделю процентные ставки для банковских сбережений в иностранной валюте преимущественно выросли. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 26.12.2016, см. Таблицу 1). Гривневые вклады подорожали только для коротких сроков, депозиты до года и свыше снизили доходность.

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально выросла для бессрочных сбережений (на 0,13 п.п. до 8,18%). Вклады сроком от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,02 п.п. до 12,24% годовых. Не изменились средние ставки по депозитам на срок до 1 месяца (13,04%) и от 3 до 6 месяцев (15,07% годовых). Снизили доходность вклады на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 15,86%). Сбережения на период свыше 12 месяцев упали в цене на 0,05 п.п. до 15,52% годовых.

Депозиты в гривне: актуальные условия

Что касается вкладов в долларах США, без изменений остались депозиты на срок до 1 месяца (3,28%) и от 6 до 12 месяцев (4,87%). Выросли в цене бессрочные сбережения на 0,03 п.п. до 1,54% годовых. Синхронно повысилась доходность вкладов сроком от 1 до 3 месяцев и от 3 до 6 месяцев (на 0,01 п.п. до 3,37% и до 4,34% годовых соответственно). Сбережения периодом свыше 12 месяцев снизили доходность на 0,02 п.п. до 5,04% годовых.

Депозиты в долларах США: актуальные условия

Средняя процентная ставка по вкладам в евро, максимально выросла для бессрочных сбережений (на 0,03 п.п. до 1,30% годовых). На прежнем уровне осталась стоимость вкладов сроком до 1 месяца (1,73%) и от 1 до 3 месяцев (2,96%). Синхронно, на 0,01 п.п., выросла доходность депозитов на период от 3 до 6 месяцев и от 6 до 12 месяцев (до 3,54% и до 4,08% годовых соответственно). Вклады сроком и свыше 12 месяцев подешевели на 0,01 п.п. до 4,47% годовых.

Депозиты в евро: актуальные условия

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 26.12.16

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от 12 месяцев UAH 8,18% 13,04% 12,24% 15,07% 15,86% 15,52% USD 1,54% 3,28% 3,37% 4,34% 4,87% 5,04% EUR 1,30% 1,73% 2,96% 3,54% 4,08% 4,47%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последнюю неделю.

*Обзор составлен на основании данных по 167 депозитным программам от 32 украинских банков, дата последнего обновления - 26.12.16