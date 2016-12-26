Доходность валютных сбережений незначительно выросла
За прошедшую неделю процентные ставки для банковских сбережений в иностранной валюте преимущественно выросли. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 26.12.2016, см. Таблицу 1). Гривневые вклады подорожали только для коротких сроков, депозиты до года и свыше снизили доходность.
Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально выросла для бессрочных сбережений (на 0,13 п.п. до 8,18%). Вклады сроком от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,02 п.п. до 12,24% годовых. Не изменились средние ставки по депозитам на срок до 1 месяца (13,04%) и от 3 до 6 месяцев (15,07% годовых). Снизили доходность вклады на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 15,86%). Сбережения на период свыше 12 месяцев упали в цене на 0,05 п.п. до 15,52% годовых.
Депозиты в гривне: актуальные условия
Что касается вкладов в долларах США, без изменений остались депозиты на срок до 1 месяца (3,28%) и от 6 до 12 месяцев (4,87%). Выросли в цене бессрочные сбережения на 0,03 п.п. до 1,54% годовых. Синхронно повысилась доходность вкладов сроком от 1 до 3 месяцев и от 3 до 6 месяцев (на 0,01 п.п. до 3,37% и до 4,34% годовых соответственно). Сбережения периодом свыше 12 месяцев снизили доходность на 0,02 п.п. до 5,04% годовых.
Депозиты в долларах США: актуальные условия
Средняя процентная ставка по вкладам в евро, максимально выросла для бессрочных сбережений (на 0,03 п.п. до 1,30% годовых). На прежнем уровне осталась стоимость вкладов сроком до 1 месяца (1,73%) и от 1 до 3 месяцев (2,96%). Синхронно, на 0,01 п.п., выросла доходность депозитов на период от 3 до 6 месяцев и от 6 до 12 месяцев (до 3,54% и до 4,08% годовых соответственно). Вклады сроком и свыше 12 месяцев подешевели на 0,01 п.п. до 4,47% годовых.
Депозиты в евро: актуальные условия
Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 26.12.16
|
Валюта
|
бессрочный
|
до месяца
|
от 1 до 3 месяцев
|
от 3 до 6 месяцев
|
от 6 до 12 месяцев
|
от 12 месяцев
|
UAH
|
8,18%
|
13,04%
|
12,24%
|
15,07%
|
15,86%
|
15,52%
|
USD
|
1,54%
|
3,28%
|
3,37%
|
4,34%
|
4,87%
|
5,04%
|
EUR
|
1,30%
|
1,73%
|
2,96%
|
3,54%
|
4,08%
|
4,47%
На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последнюю неделю.
*Обзор составлен на основании данных по 167 депозитным программам от 32 украинских банков, дата последнего обновления - 26.12.16
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