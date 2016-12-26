Российский ВЭБ нашел покупателя для Проминвестбанка
Российский государственный Внешэкономбанк (ВЭБ) отобрал финальных претендентов на покупку украинской "дочки" - Проминвестбанка - и двух дочерних российских банков (Глобэкса и Связь-банка). Об этом заявил в понедельник глава ВЭБа Сергей Горьков, пишут Вести.
"У нас по два финалиста на украинский банк, и по двум другим два финалиста", - сказал он.
До конца этого года ВЭБ планирует продать свой розничный лизинговый бизнес в Украине, сказал Горьков изданию Прайм. "Мы сейчас его продаем, в стадии завершения сделки находимся", - отметил он.
По его словам, около половины кредитного портфеля ВЭБа приходится на российские компании в Украине. "У нас там есть и Евраз, и МТС, и ряд средних компаний российских", - уточнил Горьков.
В августе сообщалось, что претендентом на покупку Проминвестбанка является венгерская OTP Group.
Банк может быть продан с коэффициентом всего 0,2-0,3 к капиталу. Сделку называют взаимовыгодной: банк страны-агрессора сможет оперативно избавиться от украинского актива, а OTP - недорого расширить свое присутствие в Украине.
В июне заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова сообщила, что российские банки пытаются найти инвесторов для своих дочерних подразделений в Украине. Рано или поздно эти подразделения будут проданы.
В 2014 году российский ВЭБ получил рекордный убыток в 250 млрд руб из-за роста резервов под проблемные активы в Украине и олимпийским проектам. В начале 2016 года стало известно, что ВЭБ решил продать активы в Украине. Убытки ПИБа по итогам трех кварталов этого года превысили $4,1 млрд. Убыток в 2015 году составил 20,3 млрд, в 2014 году - 5,9 млрд грн.
Проминвестбанк - один из крупнейших банков Украины. В 2008 году в результате финансового кризиса ПИБ был передан временной администрации, а затем - выкуплен российским Внешэкономбанком. Собственный капитал банка на 1 июля 2016 года составлял 6,3 млрд грн, активы - 35,1 млрд грн.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
15516
-
12951
-
8561
-
8003
-
6956