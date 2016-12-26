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Российский ВЭБ нашел покупателя для Проминвестбанка

26.12.2016 17:09
Во Внешэкономбанке говорят, что отобрали финального претендента на покупку украинской "дочки"

Российский государственный Внешэкономбанк (ВЭБ) отобрал финальных претендентов на покупку украинской "дочки" - Проминвестбанка - и двух дочерних российских банков (Глобэкса и Связь-банка). Об этом заявил в понедельник глава ВЭБа Сергей Горьков, пишут Вести.

"У нас по два финалиста на украинский банк, и по двум другим два финалиста", - сказал он.

До конца этого года ВЭБ планирует продать свой розничный лизинговый бизнес в Украине, сказал Горьков изданию Прайм. "Мы сейчас его продаем, в стадии завершения сделки находимся", - отметил он.

По его словам, около половины кредитного портфеля ВЭБа приходится на российские компании в Украине. "У нас там есть и Евраз, и МТС, и ряд средних компаний российских", - уточнил Горьков.

В августе сообщалось, что претендентом на покупку Проминвестбанка является венгерская OTP Group. 

Банк может быть продан с коэффициентом всего 0,2-0,3 к капиталу. Сделку называют взаимовыгодной: банк страны-агрессора сможет оперативно избавиться от украинского актива, а OTP - недорого расширить свое присутствие в Украине.

В июне заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова сообщила, что российские банки пытаются найти инвесторов для своих дочерних подразделений в Украине. Рано или поздно эти подразделения будут проданы.

В 2014 году российский ВЭБ получил рекордный убыток в 250 млрд руб из-за роста резервов под проблемные активы в Украине и олимпийским проектам. В начале 2016 года стало известно, что ВЭБ решил продать активы в Украине. Убытки ПИБа по итогам трех кварталов этого года превысили $4,1 млрд. Убыток в 2015 году составил 20,3 млрд, в 2014 году - 5,9 млрд грн.

Проминвестбанк - один из крупнейших банков Украины. В 2008 году в результате финансового кризиса ПИБ был передан временной администрации, а затем - выкуплен российским Внешэкономбанком. Собственный капитал банка на 1 июля 2016 года составлял 6,3 млрд грн, активы - 35,1 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Проминвестбанк, Внешэкономбанк
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