Межбанк закрылся котировками доллара 26,32/26,38

В понедельник, 26 декабря, торги по доллару США открылись котировками 26,25/26,32, к закрытию котировки составили 26,32/26,38

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,25, максимальные - 26,35. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,32, максимальные - 26,45.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4297/0,4313, к закрытию котировки составили 0,4318/0,4332.

Торги по евро на межбанковском рынке начались с котировок 27,4706/27,5359, к закрытию котировки составили 27,5438/27,5987.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"