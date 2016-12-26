Ликвидацию Терра Банка продлили на год

Фонд гарантирования вкладов продлил ликвидацию Терра Банка до 23 декабря 2017 года

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на год продлил ликвидацию Терра Банка. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.



Согласно сообщению, ливидация Терра Банка продлена на один год - до 23 декабря 2017 года включительно.



Также продлены полномочия ликвидатора данного банка Юрия Ирклиенко на соответствующий период.



Национальный банк Украины решил ликвидировать Терра Банк в конце 2014 года.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.