Ликвидацию Терра Банка продлили на год
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на год продлил ликвидацию Терра Банка. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.
Согласно сообщению, ливидация Терра Банка продлена на один год - до 23 декабря 2017 года включительно.
Также продлены полномочия ликвидатора данного банка Юрия Ирклиенко на соответствующий период.
Национальный банк Украины решил ликвидировать Терра Банк в конце 2014 года.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
15551
-
13137
-
8618
-
8041
-
6968