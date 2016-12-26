 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.46  27.09   EUR:  27.47  28.41
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Ликвидацию Терра Банка продлили на год

26.12.2016 17:39
Фонд гарантирования вкладов продлил ликвидацию Терра Банка до 23 декабря 2017 года
Фото: Getty Images

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на год продлил ликвидацию Терра Банка. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.

Согласно сообщению, ливидация Терра Банка продлена на один год - до 23 декабря 2017 года включительно.

Также продлены полномочия ликвидатора данного банка Юрия Ирклиенко на соответствующий период.

Национальный банк Украины решил ликвидировать Терра Банк в конце 2014 года.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Терра Банк, Фонд гарантирования вкладов
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров