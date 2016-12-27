Шлапак и его команда. Кому доверили ПриватБанк

Приватом будут руководить его прошлые и нынешние менеджеры, а также иностранные эксперты по развивающмся рынкам

ПриватБанк окончательно перешел под контроль государства. После увольнения старой команды, в банк назначили новых управляющих. В пятницу министр финансов Александр Данилюк представил семерых членов наблюдательного совета. В понедельник Приват назвал новый состав правления. Половина списка - его действующие менеджеры. ЛІГА.net разбиралась, кому государство доверило перезапуск крупнейшего банка страны.



"Бывших приватовцев не бывает"



Главой правления государственного ПриватБанка стал Александр Шлапак, бывший министр финансов Украины, экс-зампред НБУ, в прошлом глава госказначейства и экс-директор западного управления ПриватБанка.

"Среди банкиров есть такая пословица: бывших приватбанковцев не бывает. Поэтому я с радостью поздравляю всех коллег", - пошутил на представлении Шлапак. Кто оказался у него в подчинении?



Первым заместителем Шлапака после утверждения НБУ станет Олег Сергеев. Он будет отвечать за обслуживание корпоративных клиентов, малого бизнеса, расширение программы КУБ. Как и его новый шеф, в прошлом Сергеев также руководил западным региональным управлением ПриватБанка.

За систему управления рисками будет отвечать Александр Дубровин, бывший зампред Укргазбанка, член правления ликвидированного Терра банка. Дубровин - также выходец из Привата. В 2002 году он занимал должность экономиста отдела кредитования Кременчугского филиала банка.

Руководство розничным бизнесом отдали Алексею Шабану. За его плечами двадцатилетний опыт работы в ПриватБанке, отмечают в пресс-службе финучреждения.

Сергей Харитич будет руководить Центром электронного бизнеса и координировать работу с Big Data. Он работал в лаборатории инноваций ПриватБанка с момента ее создания.

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За развитие службы безопасности ПриватБанка, юридическое направление и службу финансового мониторинга теперь отвечает Алексей Бережной. Ранее он возглавлял службу финансового мониторинга НБУ.

Развитие Back-office, ИТ и торговой площадки ПриватМаркет доверили Александру Дрелингу, бывшему ИТ-директору Райффайзен банк Аваль.

Главным казначеем Привата и куратором инвестиционного бизнеса стала Галина Пахачук. На новое место она пришла из Минфина, где возглавляла департамент долговой и международной финансовой политики. Главным бухгалтером банка назначили Валентину Ярмоленко.



Недавно Национальный банк облегчил процедуру согласования руководителей банков, упростив требования к пакету документов. Кандидаты в правление должны будут пройти собеседование с представителями НБУ для подтверждения их профпригодности и деловой репутации.



Минфин и иностранные наблюдатели



До смены собственника в наблюдательный совет банка входили "приватовцы" Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Алексей Мартынов, экс-глава НБУ Владимир Стельмах и президент ассоциации Укрсудпром Виктор Лисицкий. После национализации никто из них прогнозируемо не сохранил места. В новом набсовете всего три украинца. Государство представляют замминистра финансов Оксана Маркарова и ее бывший коллега Артем Шевалев. Оба они - действующие члены наблюдательного совета Укргазбанка.



Шевалев - опытный финансист. С 2005 по 2011 годы он был директором представительства Укрэксимбанка в Лондоне. В 2011-м - номинирован на должность директора-альтерната от Швейцарии, Украины, Сербии, Черногории, Лихтенштейна, Молдовы, Туркменистана в совете директоров ЕБРР. В Минфине он проработал с марта 2015 по апрель 2016 и занимался стратегией развития госбанков, которая предполагает полный или частичный выход государства из всех крупнейших финучреждений.

Неделю назад новость о национализации ПриватБанка для ЛІГА.net Шевалев прокомментировал так: "Решение крайне правильное. Важно было обезвредить самую большую бомбу под экономикой. Но все зависит от качества работы новой команды. Александр Шлапак - очень интересный и качественный выбор. От его самостоятельности в принятии решений зависит многое".

Компанию Маркаровой и Шевалеву составил Сергей Олексиенко, советник главы Нафтогаза и бывший инвестбнакир.



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От международных организаций в набсовет ПриватБанка вошли экс-советник МВФ Стивен А. Силиг, занимавшийся решением банковского кризиса в Ирландии, турецкий финансист Энгин Акчакоча, управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, а также Андреа Монета, управляющий партнер американской инвесткомпании Apollo Management.

Все они - специалисты по развивающимся рынкам, хотя не все работали с Украиной. Кто из иностранцев может помочь новому госбанку? Лучше других с украинскими реалиями знаком Малиж. ЕБРР - один из основных международных кредиторов Украины. С 1993 года он прокредитовал 369 проектов стоимостью €12 млрд. Недавно ЕБРР подписал с Ощадбанком меморандум о помощи в будущей приватизации банка в 2018 году.

Энгин Акчакоча проводил с украинскими специалистами несколько встреч в качестве эксперта ЕБРР, вспоминает Виталий Шапран, член исполкома УОФА. "Ранее он возглавлял турецкую систему гарантирования вкладов, ему хорошо знакомы проблемы развивающихся рынков - говорит Шапран. - Наверное, он лучший из иностранных экспертов, которые тут работали последние 5 лет, кто понял проблемы Украины".



"Не факт, что в Украине можно найти человека с уровнем опыта и авторитета, который есть у того же Энгина. Он неоднократно приезжал в Украину, принимал участие в дискуссиях и консультациях", - подтверждает Михаил Демкив, аналитик банковского сектора ICU.

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Опрошенные ЛІГА.net финансисты считают присутствие иностранных специалистов в органах упрпавления госбанка позитивным сигналом.

"Привлечение к управленческим процессам ЕБРР может говорить о том, что государство со временем планирует продать банк и желательно, чтобы потенциальный покупатель присутствовал в совете с самого начала подготовки", - допускает Шапран.

Кристина Болотова