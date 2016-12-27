НБУ ослабил гривню на 10 копеек

Нацбанк снизил фициальный курс гривни на 10 копеек

На 27 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2636,5578 грн за $100;

2754,1483 грн за 100 евро;

4,3287 грн за 10 руб РФ.



На 26 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2626,6766 грн за $100;

2743,8264 грн за 100 евро;

4,3164 грн за 10 руб РФ.