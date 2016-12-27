НБУ ослабил гривню на 10 копеек
27.12.2016 08:00
Нацбанк снизил фициальный курс гривни на 10 копеек
На 27 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2636,5578 грн за $100;
2754,1483 грн за 100 евро;
4,3287 грн за 10 руб РФ.
На 26 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2626,6766 грн за $100;
2743,8264 грн за 100 евро;
4,3164 грн за 10 руб РФ.
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