Официальные курсы банковских металлов на 27.12.2016

Нацбанк Украины установил на 27 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 298194,69 грн;



серебро - 4149,94 грн;



платина - 238608,48 грн;



палладий - 172430,88 грн. Напомним, на 26 декабря были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 297077,12 грн;



серебро - 4134,39 грн;



платина - 237976,90 грн;



палладий - 172047,32 грн.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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