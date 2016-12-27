Официальные курсы банковских металлов на 27.12.2016
27.12.2016 08:00
Нацбанк Украины установил на 27 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 298194,69 грн;
серебро - 4149,94 грн;
платина - 238608,48 грн;
палладий - 172430,88 грн.
Напомним, на 26 декабря были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 297077,12 грн;
серебро - 4134,39 грн;
платина - 237976,90 грн;
палладий - 172047,32 грн.
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