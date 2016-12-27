Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,87 коп - до 27,1180 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,9 грн, минимальный курс продажи - 26,79 грн.
Средний курс покупки евро упал на 7,72 коп и составляет 27,4595 грн, средний курс продажи упал - на 1,00 коп до 28,4500 грн. Продать евро дороже можно за 27,9 грн, купить дешевле - за 28,1 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,3 коп и составляет 4,006 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,0 коп до 4,433 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,26 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,3 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,4315
|
27,1180
|
0,4006
|
0,4433
|
27,4595
|
28,4500
|
Медиана
|
26,4250
|
27,1000
|
0,4110
|
0,4400
|
27,4750
|
28,5000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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