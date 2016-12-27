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Наличные курсы валют (данные на 10:00)

27.12.2016 10:08
Во вторник, 27 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 5,22 коп до 26,4315 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,87 коп - до 27,1180 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,9 грн, минимальный курс продажи - 26,79 грн.

Средний курс покупки евро упал на 7,72 коп и составляет 27,4595 грн, средний курс продажи упал - на 1,00 коп до 28,4500 грн. Продать евро дороже можно за 27,9 грн, купить дешевле - за 28,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,3 коп и составляет 4,006 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,0 коп до 4,433 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,26 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,3 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,4315

27,1180

0,4006

0,4433

27,4595

28,4500

Медиана

26,4250

27,1000

0,4110

0,4400

27,4750

28,5000

 
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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