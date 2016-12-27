Межбанк открылся котировками доллара 26,32/26,38

Во вторник, 27 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,32/26,38 (данные на 10:14)*

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4328/0,4341.



Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 27,4965/27,5539.





Динамика межбанковского курса на графике

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"