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АМКУ оштрафовал ПриватБанк на 83 тыс грн

27.12.2016 10:46
Антимонопольный комитет оштрафовал ПриватБанк за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции
Фото: EPA

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ПриватБанк на 82,6 тыс грн. Согласно сообщению на сайте АМКУ, банк оштрафован за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

"ПриватБанк оштрафован за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде представления информации в неполном объеме АМКУ по требованию председателя комитета в установленный им срок", - уточняет Антимонопольный комитет.

Вчера, 26 декабря, национализированный ПриватБанк представил новый состав правления.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, АМКУ
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