АМКУ оштрафовал ПриватБанк на 83 тыс грн

Антимонопольный комитет оштрафовал ПриватБанк за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ПриватБанк на 82,6 тыс грн. Согласно сообщению на сайте АМКУ, банк оштрафован за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.



"ПриватБанк оштрафован за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде представления информации в неполном объеме АМКУ по требованию председателя комитета в установленный им срок", - уточняет Антимонопольный комитет.



Вчера, 26 декабря, национализированный ПриватБанк представил новый состав правления.



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