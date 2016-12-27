АМКУ оштрафовал ПриватБанк на 83 тыс грн
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ПриватБанк на 82,6 тыс грн. Согласно сообщению на сайте АМКУ, банк оштрафован за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.
"ПриватБанк оштрафован за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде представления информации в неполном объеме АМКУ по требованию председателя комитета в установленный им срок", - уточняет Антимонопольный комитет.
Вчера, 26 декабря, национализированный ПриватБанк представил новый состав правления.
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