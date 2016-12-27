ФГВФЛ намерен продать активы банков-банкротов на 2,25 млрд грн
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на этой неделе запланирован продажу активов 39 неплатежеспособных банков на общую сумму 2,25 млрд грн. Об этом фонд сообщает на официальном сайте.
Из этой суммы 1,63 млрд грн млн грн планируется получить от реализации прав требования по кредитам, 619,4 млн грн - от продажи основных средств ликвидируемых банков, и 0,32 млн грн - от реализации прочих активов (монеты, слитки, иконы и др). Дебиторская задолженность перед банками будет продаваться за 0,59 млн грн.
На прошлой неделе общая сумма реализации активов 25 ликвидируемых банков составила около 27 млн грн.
ФГВФЛ также рассматривает возможность выставления на продажу прав требования по кредитам Всеукраинского банка развития Александра Януковича. Общая задолженность по договорам, по состоянию на начало сентября этого года, составила 77,2 млн грн.
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