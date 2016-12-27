Старейшему в мире банку нужно €8,8 млрд для докапитализации

По подсчетам ЕЦБ, Monte Paschi должен закрыть недостаток капитала в сумме около €9 млрд

Старейший в мире банк, итальянский банк Monte dei Paschi di Siena должен закрыть недостаток капитала в размере €8,8 млрд ($9,2 млрд по текущему курсу) - вместо €5 млрд, о которых говорилось раньше. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на подсчеты Европейского центрального банка (ЕЦБ).



На прошлой неделе правительство Италии одобрило программу спасения Monte Paschi, которому удалось привлечь всего €2,5 млрд частного капитала от розничных и институциональных инвесторов.



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Банк официально обратился к ЕЦБ в пятницу с просьбой провести профилактическую рекапитализацию.



Справка. Профилактическая рекапитализация - это помощь государства проблемному, но еще сохраняющему платежеспособность банку. Этот механизм предусматривает ограниченный bail-in, а государство может купить бумаги банка только на рыночных условиях, в данном случае - согласованных с ЕЦБ.



Ранее Европейский центробанк сообщил, что Monte Paschi сохраняет платежеспособность, но состояние ликвидности резко ухудшилась с конца ноября.



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