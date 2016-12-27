Старейшему в мире банку нужно €8,8 млрд для докапитализации
Старейший в мире банк, итальянский банк Monte dei Paschi di Siena должен закрыть недостаток капитала в размере €8,8 млрд ($9,2 млрд по текущему курсу) - вместо €5 млрд, о которых говорилось раньше. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на подсчеты Европейского центрального банка (ЕЦБ).
На прошлой неделе правительство Италии одобрило программу спасения Monte Paschi, которому удалось привлечь всего €2,5 млрд частного капитала от розничных и институциональных инвесторов.
Читайте также: Старейший в мире банк могут национализировать - СМИ
Банк официально обратился к ЕЦБ в пятницу с просьбой провести профилактическую рекапитализацию.
Справка. Профилактическая рекапитализация - это помощь государства проблемному, но еще сохраняющему платежеспособность банку. Этот механизм предусматривает ограниченный bail-in, а государство может купить бумаги банка только на рыночных условиях, в данном случае - согласованных с ЕЦБ.
Ранее Европейский центробанк сообщил, что Monte Paschi сохраняет платежеспособность, но состояние ликвидности резко ухудшилась с конца ноября.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
15725
-
13453
-
8113
-
7015
-
5992
- Что станет драйвером экономики Украины в 2017 году: прогноз ICU 15:33
- Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2017 году на 3% 15:02
- НБУ продал банкам около $47 млн 14:49
- НБУ получил 81,2 млн грн от продажи залогов по кредитам рефинанса 14:26
- Объем кредитов на утепление, выданных ОСМД, вырос в четыре раза 14:03