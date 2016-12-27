Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Во вторник, 27 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 2,73 коп до 26,5110 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,27 коп - до 27,1120 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,15 грн, минимальный курс продажи - 26,75 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,80 коп и составляет 27,5547 грн, средний курс продажи упал - на 2,20 коп до 28,4380 грн. Продать евро дороже можно за 28,35 грн, купить дешевле - за 28,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 3,987 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,6 коп до 4,407 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,35 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,2 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,5110 27,1120 0,3987 0,4407 27,5547 28,4380 Медиана 26,5000 27,1000 0,4100 0,4400 27,5000 28,4750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)