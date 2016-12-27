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Тигипко закрыл сделку по покупке Universal Bank

27.12.2016 12:09
Группа TAС и Eurobank Group объявили о закрытии сделки купли-продажи Universal Bank
Сергей Тигипко

Группа TAС Сергея Тигипко и Eurobank Group объявили о закрытии сделки по купле-продаже Universal Bank и приобретению группой ТАС дочернего банка международной группы. Об этом сообщает пресс-служба ТАСкомбанка.

Вчера, 26 декабря, сообщалось, что полномочия председателя правления Universal Bank Дмитрия Кузьмина, который возглавлял банк с 22 августа, были временно прекращены 22 декабря. И.о. главы правления стал заместитель главы правления по корпоративному бизнесу - член правления Роман Гороховский.

Антимонопольный комитет в ноябре разрешил Тигипко (через компанию Вailican) купить Universal Bank. 15 декабря акционеры финучреждения объявили дополнительный выпуск акций на 445 млн грн. В ходе этого частного размещения акции разрешалось купить компании Bailican.

В дальнейшем Universal Bank будет присоединен к ТАСкомбанку.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Universal Bank, Банки и банковские услуги, Тигипко Сергей
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