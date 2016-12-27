Приват: Мошенники придумали новую схему получения данных клиентов

В ПриватБанке рассказали о новом способе получения личных данных клиентов банков

Мошенники освоили новую схему получения личных данных клиентов банков, в частности, ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения, ссылаясь на данные Киберполиции.



Мошенники звонят потенциальной жертве, не обязательно клиенту ПриватБанка, представляются работниками службы безопасности Ощадбанка и выясняют, есть ли у человека карточный счет ПриватБанка. Если собеседник отвечает положительно, то мошенники сообщают, что Приватбанк после национализации будет присоединен к Ощадбанку, поэтому клиенту необходимо срочно осуществить перевод денежных средств с карты Привата на новую, оформленную в Ощадбанке.



В пресс-службе сообщили, что для этого у жертвы просят номер банковской карты, CVV-код, пароль к интернет-банкингу и другие данные. После этого происходит перечисление средств на счета, подконтрольные мошенникам.

Киберполиция отмечает, что злоумышленники, используя методы социальной инженерии, совершают преступные действия не только в отношении клиентов ПриватБанка, но и против доверчивых клиентов других финучреждений.

"Вся информация в базе данных банка надежно защищена и система защиты информации исключает возможность ее несанкционированного копирования или постороннего доступа, в том числе сотрудниками банка", - заверяет пресс-служба ПриватБанка.

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