Приват: Мошенники придумали новую схему получения данных клиентов
Мошенники освоили новую схему получения личных данных клиентов банков, в частности, ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения, ссылаясь на данные Киберполиции.
Мошенники звонят потенциальной жертве, не обязательно клиенту ПриватБанка, представляются работниками службы безопасности Ощадбанка и выясняют, есть ли у человека карточный счет ПриватБанка. Если собеседник отвечает положительно, то мошенники сообщают, что Приватбанк после национализации будет присоединен к Ощадбанку, поэтому клиенту необходимо срочно осуществить перевод денежных средств с карты Привата на новую, оформленную в Ощадбанке.
В пресс-службе сообщили, что для этого у жертвы просят номер банковской карты, CVV-код, пароль к интернет-банкингу и другие данные. После этого происходит перечисление средств на счета, подконтрольные мошенникам.
Киберполиция отмечает, что злоумышленники, используя методы социальной инженерии, совершают преступные действия не только в отношении клиентов ПриватБанка, но и против доверчивых клиентов других финучреждений.
"Вся информация в базе данных банка надежно защищена и система защиты информации исключает возможность ее несанкционированного копирования или постороннего доступа, в том числе сотрудниками банка", - заверяет пресс-служба ПриватБанка.
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