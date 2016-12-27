НБУ получил 81,2 млн грн от продажи залогов по кредитам рефинанса
Национальный банк Украины (НБУ) в октябре-ноябре получил 81,2 млн грн от реализации залоговой недвижимости по кредитам рефинансирования, предоставленным банкам, которые признаны неплатежеспособными или в отношении которых начата процедура ликвидации. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
В ноябре от реализации только трех объектов ипотеки НБУ получил почти 77 млн грн.
Объем полученных Нацбанком средств от реализации 170 объектов залоговой недвижимости за 11 месяцев составил 443,7 млн грн.
Наибольший объем средств в августе перечислены регулятору от реализации недвижимости БГ Банка.
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