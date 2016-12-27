К закрытию межбанка доллар подорожал на 28 копеек

Во вторник, 27 декабря, торги по доллару США открылись котировками 26,32/26,38, к закрытию котировки составили 26,60/26,70

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,32, максимальные - 26,65. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,38, максимальные - 26,75.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4328/0,4341, к закрытию котировки составили 0,4376/0,4397.

Торги по евро на межбанковском рынке начались с котировок 27,4965/27,5539, к закрытию котировки составили 27,8049/27,8961.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"