Чего ждут банкиры. Каким будет новый финансовый год

Ключевые условия для роста - отсутствие новых политических потрясений и стабильность курса гривни

Уходящий 2016 год стал очередным испытанием для банковского сектора. Рынок покинули еще 16 игроков, в стране осталось 98 банков. Уходили преимущественно мелкие и средние финучреждения, которые не справлялись с докапитализацией или нарушали законодательство.

Самым громким банкротством этого года стало признание неплатежеспособным банка Михайловский. Вкладчики финкомпаний Михайловского едва не остались без выплат, но в ситуацию спустя полгода протестов вмешался президент. Еще одной новостью, которая полностью перекроила банковский рынок стала национализация ПриватБанка. Теперь государству принадлежит более половины банковской системы Украины.

На протяжении всего года общий кредитный портфель банков продолжал снижаться, депозитный портфель незначительно увеличился. Согласно информации НБУ, портфель юрлиц с начала года вырос на 7,4%, физлиц - на 7,2%. В 2016 году Национальный банк завершил диагностику 40 банков, доля их активов составляла 9,5% банковской системы, за два года он провел стресс-тесты практически всех банков страны.

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Процентная ставка НБУ с начала года снизилась на 8 п.п. до 14%. Международные резервы с начала года выросли на $2 млрд и достигли $15,7 млрд в декабре.



ЛІГА.net попросила руковоителей крупнейших банков подвести итоги 2016 года, оценить работу регулятора и парламента, а также озвучить свои ожидания на следующий год.

Сергей Черненко, глава правления ПУМБ:



Темпы реформ в банковской системе превосходят темпы реформ во всех остальных сферах. Как ни парадоксально, это несет в себе определенную угрозу. К банкам выдвигаются достаточно жесткие требования, например, в части финмониторинга. При этом в государстве отсутствует инфраструктура, которая бы поддерживала эти требования на уровне других секторов - нет единой политики по созданию баз, реестров обработки информации и т.д. Для того, чтобы реформы были действительно эффективными, необходима согласованная работа всех министерств, а не только Нацбанка. Пока, очевидно, что законодательные инициативы, направленные на финансовый сектор не являются приоритетом для парламента. Речь идет о таких инициативах, как защита прав кредиторов, создание возможностей для перехода в paperless-формат работы, упрощение регулирования банковской сферы и т.д.



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В 2016 году произошла значительная активизация кредитования. Мы наблюдаем усиление конкуренции на банковском рынке. Важно отметить постепенную нормализацию уровня инфляции, снижение процентных ставок по депозитам. Благодаря этому банковский сектор сейчас имеет даже избыточную ликвидность и готов к полноценному кредитованию. Сегодня главным сдерживающим фактором на этом пути являются не банки, а дефицит качественных заемщиков, связанный с медленным восстановлением самих предприятий, их неготовностью обслуживать свои долги и инвестировать в новые проекты.



Надеемся, что в 2017 году рост кредитования будет более заметным. Мы ожидаем, что в следующем году банковский сектор выйдет на полноценный уровень работы, будет активно конкурировать за клиента, на рынке появятся новые продукты и проекты, связанные с улучшением сервиса и упрощением операционных процессов.

Это оптимистичный сценарий, который может состояться при двух важных условиях: отсутствии новых политических потрясений, предсказуемости и стабильности курса национальной валюты.



Андрей Пышный, председатель правления Ощадбанка:



Количество принятых законов, необходимых банковскому сектору, пока не коррелируется с обязательностью их исполнения. Отправной точкой для решения вопроса является реформа судебной системы. В этом году парламенту удалось принять следующие важные для финансовой и банковской сферы законы:



Закон "О финансовой реструктуризации", который закрепляет действенные механизмы проведения эффективной финансовой реструктуризации, определяет условия и и призван преодолеть негативные последствия в финансовом секторе, вызванные кризисными процессами в экономике Украины.



Законы "Об исполнительном производстве" и "Об органах и лицах, которые ведут принудительное исполнение судебных решений и других органов". С их помощью усовершенствован порядок принудительного исполнения судебных решений и введен институт частных исполнителей.

Работы у парламента непочатый край. Весь рынок ждет закон о защите прав кредиторов. Позволю себе быть наивным - жду нулевую толерантность к популизму! Кроме того, нужны не только законы, связанные с финансовой системой, но и многие решения по социальной сфере, пенсионной реформе, армии, реформированию фондового рынка, ФГВФЛ.

Банковский рынок восстанавливается. Кредитование возобновляется медленнее, чем ожидалось. 2016 год можно назвать годом стабилизации и начала роста. В этом году банки были заняты в основном решением накопившихся проблем в своих кредитных портфелях и подготовкой к реструктуризациям. В 2017 году ожидается оживление кредитования в связи со снижением процентных ставок, прежде всего, в приоритетных отраслях экономики, в том числе сельского хозяйства и пищевой промышленности, в сегменте энергокредитов для бизнеса и муниципалитетов.

Тамара Савощенко, председатель правления Укрсоцбанка:



Банковская система меняется к лучшему. Но, по данным мониторинга Национального совета реформ, реформа финансового сектора выполнена только на 36%. В Верховной Раде своей очереди ждут несколько критически важных законопроектов, без которых практически невозможно добиться роста банковской системы. Например, инициативы, направленные на защиту прав кредиторов.



В 2016 году банки все также осторожно подходили к кредитованию, выдавая займы преимущественно "внутренним клиентам". Еще в прошлом году закредитованность корпоративного сектора достигла 130% ВВП страны, поэтому массовая выдача новых кредитов только усугубила бы и без того высокий уровень проблемной задолженности. За три квартала 2016 года выдача новых кредитов нефинансовым корпорациям выросла только на 6%. Немного лучше ситуация на рынке потребительского кредитования. За девять месяцев этого года объем выдачи кредитов сроком до 5 лет выросли на 42%, а кредитов до 1 года - на 29%. Сейчас население все еще неохотно размещает средства на длительный период. Думаю, в следующем году портфель потребительских кредитов продолжит расти.



В следующем году динамика вкладов будет зависеть от ситуации в стране. Доверие к банковской системе возвращается постепенно, поэтому вкладчики очень осторожны. Популярными будут оставаться вклады на 3-6 месяцев. Если на рынке будут точечные волнения, безусловно, за ними последуют краткосрочные волны оттока вкладов. Но в целом мы ожидаем, что в 2017 году у надежных банков продолжится приток. В том числе за счет перераспределения потоков из ненадежных. финучреждений.



Елена Малинская, председатель правления банка Кредит Днепр:



Политика, которую Нацбанк проводит на протяжении последних двух лет, беспрецедентна для украинского банковского сектора. За два года рынок практически очищен от проблемных игроков. К тем, кто смог выдержать испытание кризисом, регулятор предъявляет очень жесткие требования по уровню капитала, нормативам ликвидности, резервированию. Банки прошли диагностику, выявляющую их слабые стороны, утвердили с НБУ планы развития. Те, кто не готов следовать этим планам, не смогут в дальнейшем работать в Украине. В текущих условиях все это - огромная нагрузка для банков. Без указанных мер вряд ли можно представить дальнейшее адекватное развитие.



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Монетарная политика смогла вернуть прогнозируемость валютному рынку, и в случае ситуативной волатильности курса у Нацбанка сегодня есть достаточно рычагов, чтобы поддержать нацвалюту. Конечно, то, что происходит на валютном рынке сейчас, еще очень далеко от совершенства, но жесткие меры и ограничения были необходимы.



Что касается крупных трансформаций на рынке, думаю, они еще будут. В отличие от пережитых трагических для финсектора лет это будут куда более позитивные изменения. В том числе мы не исключаем и роста заинтересованности иностранных инвесторов в отношении украинского банковского рынка. Эти тренды заметны уже сегодня.



Очевидно, что такого существенного снижения процентных ставок, как в 2016 году, в следующем году уже не произойдет. В то же время мы видим, что некоторый потенциал для снижения уровня процентных ставок еще сохраняется.

Виктория Михайле, председатель правления Альфа-Банка Украины:



Не стоит ждать резкого роста кредитования в 2017 году. К сожалению, экономические тенденции для этого еще недостаточны. К тому же банки после кризиса все еще имеют багаж проблемной задолженности, который сдерживает их от активного наращивания кредитного портфеля. Многие крупные компании перекредитованы, и мы ведем осторожную избирательную политику в выдаче кредитов.

Украина имеет значительный потенциал наращивания кредитной активности среди физических лиц, малого и среднего бизнеса. Банков стало меньше, но конкуренция за самых лучших клиентов лишь усилилась.



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С точки зрения вкладов, уходящий 2016 год был переломным. Отток депозитов прекратился и сменился притоком. Если мы посмотрим на динамику клиентских средств в годовом выражении, то увидим, что этой осенью она была положительной - на уровне 5%. Причем в данном случае речь идет о консервативной оценке прироста (без учета курсовой переоценки валютных депозитов и с учетом выведенных с рынка банков). В 2017 году ожидаем ускорения притока клиентских средств, чему будут способствовать макроэкономическая стабилизация и возобновившийся экономический рост в Украине.



