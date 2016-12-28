НБУ ослабил гривню еще на 29 копеек

Нацбанк снизил фициальный курс гривни на 29 копеек

На 28 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2665,0670 грн за $100;

2783,6625 грн за 100 евро;

4,3791 грн за 10 руб РФ.



На 27 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2636,5578 грн за $100;

2754,1483 грн за 100 евро;

4,3287 грн за 10 руб РФ.