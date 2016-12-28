Официальные курсы банковских металлов на 28.12.2016

Нацбанк Украины установил на 28 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 301419,08 грн;



серебро - 4194,82 грн;



платина - 241188,56 грн;



палладий - 174295,38 грн. Напомним, на 27 декабря были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 298194,69 грн;



серебро - 4149,94 грн;



платина - 238608,48 грн;



палладий - 172430,88 грн.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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