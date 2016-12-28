Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В среду, 28 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 2,55 коп до 26,5365 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 7,40 коп - до 27,1860 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,9 грн, минимальный курс продажи - 26,79 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,78 коп и составляет 27,5725 грн, средний курс продажи вырос - на 9,85 коп до 28,5365 грн. Продать евро дороже можно за 27,9 грн, купить дешевле - за 27,83 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,0 коп и составляет 4,027 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 6,5 коп до 4,472 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,3 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,4 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,5365 27,1860 0,4027 0,4472 27,5725 28,5365 Медиана 26,5250 27,2000 0,4150 0,4450 27,5750 28,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)