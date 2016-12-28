Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 7,40 коп - до 27,1860 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,9 грн, минимальный курс продажи - 26,79 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 1,78 коп и составляет 27,5725 грн, средний курс продажи вырос - на 9,85 коп до 28,5365 грн. Продать евро дороже можно за 27,9 грн, купить дешевле - за 27,83 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,0 коп и составляет 4,027 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 6,5 коп до 4,472 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,3 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,4 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,5365
|
27,1860
|
0,4027
|
0,4472
|
27,5725
|
28,5365
|
Медиана
|
26,5250
|
27,2000
|
0,4150
|
0,4450
|
27,5750
|
28,5000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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