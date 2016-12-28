Межбанк открылся котировками доллара 26,60/26,70

В среду, 28 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,60/26,70 (данные на 10:14)*

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4382/0,4404.



Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 27,8103/27,9148.





Динамика межбанковского курса на графике

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"