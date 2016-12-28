Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В среду, 28 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 8,70 коп до 26,5980 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 7,37 коп - до 27,1857 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,15 грн, минимальный курс продажи - 26,99 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10,87 коп и составляет 27,6633 грн, средний курс продажи вырос - на 6,63 коп до 28,5043 грн. Продать евро дороже можно за 28,35 грн, купить дешевле - за 27,83 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,5 коп и составляет 4,022 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,3 коп до 4,440 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,38 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,2 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,5980 27,1857 0,4022 0,4440 27,6633 28,5043 Медиана 26,6000 27,2000 0,4125 0,4435 27,7000 28,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)