Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 7,37 коп - до 27,1857 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,15 грн, минимальный курс продажи - 26,99 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 10,87 коп и составляет 27,6633 грн, средний курс продажи вырос - на 6,63 коп до 28,5043 грн. Продать евро дороже можно за 28,35 грн, купить дешевле - за 27,83 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,5 коп и составляет 4,022 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,3 коп до 4,440 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,38 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,2 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,5980
|
27,1857
|
0,4022
|
0,4440
|
27,6633
|
28,5043
|
Медиана
|
26,6000
|
27,2000
|
0,4125
|
0,4435
|
27,7000
|
28,5000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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