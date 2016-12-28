Курс доллара на межбанке достиг 27 гривень, курс евро превысил 28
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,60, максимальные - 26,90. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,70, максимальные - 27,00.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4382/0,4404 к 12:00 котировки составили 0,4432/0,4452.
Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 27,8103/27,9148, к 12:00 котировки составили 28,0522/28,1539.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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