Курс доллара на межбанке достиг 27 гривень, курс евро превысил 28

В среду, 28 декабря, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,60/26,70*, к 12:00 котировки составили 26,87/26,97

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,60, максимальные - 26,90. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,70, максимальные - 27,00.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4382/0,4404 к 12:00 котировки составили 0,4432/0,4452.



Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 27,8103/27,9148, к 12:00 котировки составили 28,0522/28,1539.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"