Минфин выпустит дополнительные ОВГЗ для нужд ПриватБанка

Министерство финансов намерено выпустить бонды для покрытия дисбаланса валютной позиции ПриватБанка

Министерство финансов выпустит облигации внутреннего государственного займа на 64 млрд грн для покрытия несбалансированной валютной позиции в ПриватБанке. Как передает корреспондент ЛІГА.net, соответствующее решение было принято сегодня в ходе заседания правительства.



"Предлагается внести изменение в постановление 961, которое предусматривало выкуп акций у ПриватБанка в полном объеме за одну гривню и об участии государства в его докапитализации. Предлагается предоставить возможность Минфину проводить выпуск ОВГЗ с индексной стоимостью до 64 млрд грн. Это не новые средства, мы просто делаем дополнительно кроме обычных гривневых ОВГЗ выдавать также и с индексированной стоимостью для того, чтобы покрыть несбалансированну валютную позицию в ПриватБанке. Условия те же, но ставка не более 6% годовых", - уточнил министр финансов Александр Данилюк.



Потребность банка в капитале составляла 148 млрд грн. Кабинет министров решил выпустить до 116,8 млрд гривен ОВГЗ для докапитализации ПриватБанка сроком до 15 лет по ставке до 10,5%.

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