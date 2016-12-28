Минфин выпустит дополнительные ОВГЗ для нужд ПриватБанка
Министерство финансов выпустит облигации внутреннего государственного займа на 64 млрд грн для покрытия несбалансированной валютной позиции в ПриватБанке. Как передает корреспондент ЛІГА.net, соответствующее решение было принято сегодня в ходе заседания правительства.
"Предлагается внести изменение в постановление 961, которое предусматривало выкуп акций у ПриватБанка в полном объеме за одну гривню и об участии государства в его докапитализации. Предлагается предоставить возможность Минфину проводить выпуск ОВГЗ с индексной стоимостью до 64 млрд грн. Это не новые средства, мы просто делаем дополнительно кроме обычных гривневых ОВГЗ выдавать также и с индексированной стоимостью для того, чтобы покрыть несбалансированну валютную позицию в ПриватБанке. Условия те же, но ставка не более 6% годовых", - уточнил министр финансов Александр Данилюк.
Потребность банка в капитале составляла 148 млрд грн. Кабинет министров решил выпустить до 116,8 млрд гривен ОВГЗ для докапитализации ПриватБанка сроком до 15 лет по ставке до 10,5%.
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