Кабмин выдаст Фонду гарантирования вкладов 8 млрд грн
Кабинет министров решил выделить Фонду гарантирования вкладов физических лиц кредит на сумму 7,941 млрд грн. Об этом говорится в постановлении правительства N1003 от 28 декабря.
"Установить, что Министерство финансов с целью предоставления кредита Фонду гарантирования вкладов физлиц осуществляет выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 7,941 млрд гривен со сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода до 10% годовых в обмен на векселя, выданные Фондом на тех же условиях с выплатой процентов по векселям одновременно с оплатой векселя", - гласит постановление.
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