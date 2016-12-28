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Кабмин выдаст Фонду гарантирования вкладов 8 млрд грн

28.12.2016 17:08
ФГВФЛ получит от правительства кредит на 8 млрд грн
Фото: Getty Images

Кабинет министров решил выделить Фонду гарантирования вкладов физических лиц кредит на сумму 7,941 млрд грн. Об этом говорится в постановлении правительства N1003 от 28 декабря.

"Установить, что Министерство финансов с целью предоставления кредита Фонду гарантирования вкладов физлиц осуществляет выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 7,941 млрд гривен со сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода до 10% годовых в обмен на векселя, выданные Фондом на тех же условиях с выплатой процентов по векселям одновременно с оплатой векселя", - гласит постановление.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: КМУ, Кредит, Фонд гарантирования вкладов
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