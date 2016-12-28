К закрытию межбанка курс доллара превысил 27 грн, курс евро - 28

В среду, 28 декабря, торги по доллару США открылись котировками 26,60/26,70, к закрытию котировки составили 26,95/27,15

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,60, максимальные - 26,95. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,70, максимальные - 27,15.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4382/0,4404, к закрытию котировки составили 0,4460/0,4495.

Торги по евро начались с котировок 27,8103/27,9148, к закрытию котировки составили 28,0037/28,2088.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"