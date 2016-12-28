К закрытию межбанка курс доллара превысил 27 грн, курс евро - 28
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,60, максимальные - 26,95. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,70, максимальные - 27,15.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4382/0,4404, к закрытию котировки составили 0,4460/0,4495.
Торги по евро начались с котировок 27,8103/27,9148, к закрытию котировки составили 28,0037/28,2088.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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