СБУ провело обыски в КСГ Банке по делу о мошенничестве

Один из совладельцев банка – сбежавший из Украины в Россию экс-депутат Александр Шепелев

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией провела обыски в ПАО КСГ Банк, передает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В СБУ сообщают, что в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины по поводу противоправного завладения 386 млн грн.

Обыски прошли в помещениях офисов банка и коммерческих структур, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка. Во время следственных действий правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, подтверждающие незаконную деятельность, и носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям со средствами банковского учреждения. Следствие продолжается.

Напомним, что в августе 2016 г. Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО КСГ Банк за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Основные акционеры банка - Сергей и Ксения Касьяновы (по 33,46%) и Александр Шепелев (16,39%), бывший депутат Верховной Рады Украины (в 2007-2012 гг. входил в состав фракций БЮТ и Партии регионов).6 июля 2014 г. Шепелев сбежал вместе с конвоиром из Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. В Украине Шепелеву инкриминировали организацию растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, отмывание доходов, организацию служебного подлога, организацию покушения на умышленное убийство, побег из-под стражи. В марте 2015 г. он был задержан в РФ, на территории Московской области. В начале августа 2016 г. появилась информация о том, что Шепелева выпустили из российского СИЗО. По данным Генпрокуратуры, отказ страны-агрессора в выдаче Шепелева Украине обусловлен тем, что он сотрудничает с ФСБ.

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