НБУ ослабил гривню еще на 24 копейки

Нацбанк снизил фициальный курс гривни на 24 копейки

На 29 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2689,3158 грн за $100;

2797,1574 грн за 100 евро;

4,4329 грн за 10 руб РФ.



На 28 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2665,0670 грн за $100;

2783,6625 грн за 100 евро;

4,3791 грн за 10 руб РФ.