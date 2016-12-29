Официальные курсы банковских металлов на 29.12.2016

Нацбанк Украины установил на 29 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 301419,08 грн;



серебро - 4194,82 грн;



платина - 241188,56 грн;



палладий - 174295,38 грн. Напомним, на 28 декабря были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 301419,08 грн;



серебро - 4194,82 грн;



платина - 241188,56 грн;



палладий - 174295,38 грн.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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