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Курс продажи наличного доллара вырос на 26 копеек

29.12.2016 10:00
В четверг, 29 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 16,80 коп до 26,7660 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 26,33 коп - до 27,4490 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи - также 27,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10,92 коп и составляет 27,7725 грн, средний курс продажи вырос - на 21,32 коп до 28,7175 грн. Продать евро дороже можно за 28,2 грн, купить дешевле - за 28,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 6,7 коп и составляет 4,089 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 8,9 коп до 4,529 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,32 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,39 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,7660

27,4490

0,4089

0,4529

27,7725

28,7175

Медиана

26,7000

27,4000

0,4200

0,4500

27,7000

28,7500


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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