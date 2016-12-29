Курс продажи наличного доллара вырос на 26 копеек

В четверг, 29 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 16,80 коп до 26,7660 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 26,33 коп - до 27,4490 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи - также 27,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10,92 коп и составляет 27,7725 грн, средний курс продажи вырос - на 21,32 коп до 28,7175 грн. Продать евро дороже можно за 28,2 грн, купить дешевле - за 28,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 6,7 коп и составляет 4,089 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 8,9 коп до 4,529 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,32 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,39 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,7660 27,4490 0,4089 0,4529 27,7725 28,7175 Медиана 26,7000 27,4000 0,4200 0,4500 27,7000 28,7500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)