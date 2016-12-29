Курс продажи наличного доллара вырос на 26 копеек
Средний курс продажи американской валюты вырос на 26,33 коп - до 27,4490 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи - также 27,0 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 10,92 коп и составляет 27,7725 грн, средний курс продажи вырос - на 21,32 коп до 28,7175 грн. Продать евро дороже можно за 28,2 грн, купить дешевле - за 28,25 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 6,7 коп и составляет 4,089 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 8,9 коп до 4,529 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,32 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,39 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,7660
|
27,4490
|
0,4089
|
0,4529
|
27,7725
|
28,7175
|
Медиана
|
26,7000
|
27,4000
|
0,4200
|
0,4500
|
27,7000
|
28,7500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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